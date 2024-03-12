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Калинин: «Факел» считают аутсайдером с любой командой, на поле всё наоборот

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин поделился мнением на тему того, что его команда зачастую рассматривается в качестве аутсайдера в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Практически с любой командой нас считают аутсайдерами, но это только на бумаге. На поле же всё наоборот», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда, возглавляемая Сергеем Ташуевым, завоевала 25 очков после 20 проведённых матчей.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, «Факел» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:0. Воронежцы выиграли благодаря мячу нападающего Евгения Маркова и автоголу игрока красно-белых Данила Пруцева.