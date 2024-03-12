«Барселона» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Данни Маккели. Матч начнётся в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился со счётом 1:1. Эта игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. На 60-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски. На 75-й минуте счёт сравнял форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 60' 1:1 Осимхен – 75'
Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».
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