Дмитрий Радченко: «Зенит» должен взять реванш у «Динамо»

Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сине-бело-голубые на своём стадионе примут «Динамо». Первая встреча команд завершилась минимальной победой московской команды — 1:0.

«Зенит» в кубковом матче с «Динамо» должен взять реванш, поэтому команда сыграет в полную силу и постарается победить «Динамо», которое находится в хорошей форме. Поражение в Кубке никак не подействует на команды в психологическом плане в чемпионате, потому что это разные турниры.

Понятно, что в Кубке бывает ротация состава и многие предпочитают больше сосредотачиваться на чемпионате. Я надеюсь, что «Динамо» будет претендовать на золотые медали, поэтому у команды, возможно, будет ротация. «Зенит» же ставит задачу побеждать во всех турнирах», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.