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«Краснодар» сенсационно проиграл «Химкам» и выбыл из Кубка России

Завершился матч четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и выбили «Краснодар» из турнира.

На 25-й минуте полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов открыл счёт, реализовав пенальти, и вывел свою команду вперёд. На 57-й минуте защитник Олег Исаенко увеличил преимущество подмосковной команды. Ему ассистировал хавбек Илья Берковский.

Напомним, «Краснодар» вышел в плей-офф Пути регионов, заняв третье место в группе D Пути РПЛ. «Химки» в предыдущем раунде разгромили «Динамо» из Владивостока (4:0).