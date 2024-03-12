Источник: на матче Кубка России «Спартак» — «Оренбург» ожидается до 13 тысяч болельщиков

Ожидается, что на ответный матч Фонбет Кубка России «Спартак» – «Оренбург», который состоится 14 марта, придут около 12-13 тысяч болельщиков. Об этом сообщает Metaratings.

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного судьи матча выступит Владислав Безбородов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Первый матч между этими командами завершился победой «Оренбурга» со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник Николай Титков, реализовавший 11-метровый.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Оренбург» заработал 19 очков и расположился на 14-й строчке.