Гурцкая отреагировал на информацию, что продвигает кандидатуру Ивича в «Спартак»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал информацию, что он совершает попытки убедить руководство московского «Спартака» назначить сербского специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера. Также сообщалось, что агентство Гурцкая продвигает кандидатуру Николая Писарева в «Краснодар».

«Конечно, это неправда. Я такое не говорил ничего. Лишь сказал, что возможен такой вариант, что Ивич останется в «Краснодаре». У меня нет никакой агентской группы, которая бы убеждала руководство клубов назначить кого-то, это выдумки корреспондентов. Со «Спартаком» у меня нет никакой связи», — приводит слова Гурцкая Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» принял решение расстаться с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, а на его место красно-белые рассматривают сразу несколько кандидатов.