Чанов: Лодыгин поборется за место первого номера сборной России

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на новость о вызове вратаря «Панатинаикоса» Юрия Лодыгина на мартовские товарищеские матчи сборной России с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

«Я не видел игру Лодыгина, поэтому мне трудно судить. Знаю, что его хотели и раньше пригласить, но он получил травму. Он поборется за место первого номера. Тренеры сборной посмотрят его на предстоящих сборах. Наверняка они видели его игру, отзывы хорошие. Если не верить, что у него получится, то зачем вообще играть в футбол?

Преимущество выступлений Лодыгина в зарубежном чемпионате над другими нашими вратарями только в одном — участие в международных матчах. Не думаю, что греческий чемпионат сильнее нашего. Лодыгин может проверять себя на уровне европейских команд — то, чего себе мы пока не можем позволить», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последний раз Лодыгин был в заявке сборной России в 2016 году.