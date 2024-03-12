Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Наполи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: шокирован результатом матча «Краснодар» — «Химки». Так проигрывать нельзя

Таранов: шокирован результатом матча «Краснодар» — «Химки». Так проигрывать нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший центральный защитник «Краснодара» Иван Таранов поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили «Химкам» (2:0) и покинули турнир.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Честно говоря, я шокирован результатом. Вообще не ожидал, что такое будет. Думал, наоборот, захотят реабилитироваться. Видимо, внутри команды что-то не идёт. Перед матчем я был уверен, что «Краснодар» пройдёт дальше. «Краснодар» очень много не забил в первом тайме, пропустил с пенальти и не смог отыграться.

Не мягко говоря, а прямо — у «Краснодара» сейчас результаты не очень. Если у клуба цели занимать самые высокие места, то ни в коем случае нельзя так проигрывать. Что касается отставки Ивича, то пока всё это просто слухи. Лишь президент клуба Сергей Николаевич Галицкий может дать точные комментарии на этот счёт. Не знаю, какой у Ивича лимит доверия. Убеждён, что тренер недоволен таким результатом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Иван Таранов: «Краснодару» рано менять Ивича — команде нужно встряхнуться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android