Таранов: шокирован результатом матча «Краснодар» — «Химки». Так проигрывать нельзя

Бывший центральный защитник «Краснодара» Иван Таранов поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором «быки» уступили «Химкам» (2:0) и покинули турнир.

«Честно говоря, я шокирован результатом. Вообще не ожидал, что такое будет. Думал, наоборот, захотят реабилитироваться. Видимо, внутри команды что-то не идёт. Перед матчем я был уверен, что «Краснодар» пройдёт дальше. «Краснодар» очень много не забил в первом тайме, пропустил с пенальти и не смог отыграться.

Не мягко говоря, а прямо — у «Краснодара» сейчас результаты не очень. Если у клуба цели занимать самые высокие места, то ни в коем случае нельзя так проигрывать. Что касается отставки Ивича, то пока всё это просто слухи. Лишь президент клуба Сергей Николаевич Галицкий может дать точные комментарии на этот счёт. Не знаю, какой у Ивича лимит доверия. Убеждён, что тренер недоволен таким результатом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.