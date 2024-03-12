Кастаньо: Ивич не объяснял, почему я не играю. Но всегда буду готов выйти на поле

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, что главный тренер команды Владимир Ивич не объяснил ему, почему он не играет.
«Тренер не говорил, почему я не играю. Перед началом второй части сезона у меня была возможность с ним поговорить. Он сказал, что нужно адаптироваться к погодным условиям и чемпионату, посмотреть, как здесь всё устроено. Когда он решит, что мне нужно выйти на поле, я всегда буду готов к этому. На тренировках я выкладываюсь на все 100», — передаёт слова Кастаньо корреспондент „Чемпионата“ Илья Никульников.
Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко.
- 12 марта 2024
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