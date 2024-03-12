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Кастаньо: Ивич не объяснял, почему я не играю. Но всегда буду готов выйти на поле

Кастаньо: Ивич не объяснял, почему я не играю. Но всегда буду готов выйти на поле
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал, что главный тренер команды Владимир Ивич не объяснил ему, почему он не играет.

«Тренер не говорил, почему я не играю. Перед началом второй части сезона у меня была возможность с ним поговорить. Он сказал, что нужно адаптироваться к погодным условиям и чемпионату, посмотреть, как здесь всё устроено. Когда он решит, что мне нужно выйти на поле, я всегда буду готов к этому. На тренировках я выкладываюсь на все 100», — передаёт слова Кастаньо корреспондент „Чемпионата“ Илья Никульников.

Сегодня, 12 марта, «Краснодар» проиграл «Химкам» (0:2) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и выбыл из турнира. «Химки» одержали победу благодаря голам полузащитника Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    
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