«Это неизбежно». Президент «Сантоса» высказался о возможном возвращении Неймара в клуб

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра ответил на вопрос о потенциальном возвращении звёздного экс-нападающего Неймара в бразильский клуб, ныне выступающего в саудовском «Аль-Хиляле».

«У него с «Сантосом» сложились отношения признательности, уважения и благодарности, поэтому я думаю, что это неизбежно. Однако на текущий момент я вижу пустоту в его намерении вернуться в Бразилию и «Сантос», — приводит слова Тейшейры AS.

Напомним, месяц назад Неймар посетил матч «Сантоса» с «Коринтиансом» (1:0), после чего активизировались слухи о возвращении футболиста в клуб.

32-летний Неймар выступал в составе «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 140 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 35 результативными передачами.