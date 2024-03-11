Аль-Хелаифи: горжусь тем, что в «ПСЖ» играли Ибрагимович, Месси и Неймар

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался об изменившейся стратегии клуба.

«Для меня большая честь, что Златан Ибрагимович, Лионель Месси и Неймар выступали за нашу команду, представляли наш клуб, и это, очевидно, тоже было частью стратегии. Теперь, как вы знаете, настал новый цикл. Но мы всегда будем гордиться тем, что у нас были такие игроки – ранее никто не мог представить их в футболке «ПСЖ», – приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

«ПСЖ» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, в активе команды испанского наставника Луиса Энрике 56 очков в 25 встречах. В следующем матче парижане встретятся с «Ниццей» в четвертьфинале Кубка Франции.

Реакция клуба шестого дивизиона на матч с «ПСЖ» в Кубке Франции: