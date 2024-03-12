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«Арсенал» — «Порту»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» — «Порту»: стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Порту
Порту, Португалия

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссард, Сака, Хаверц.

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавио, Венделл, Гонсалес, Варела, Галено, Пепе, Консейсау, Эванилсон.

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона «Порту» одержал домашнюю победу над «Арсеналом» со счётом 1:0. Единственный мяч в свой актив записал бразильский полузащитник Вендерсон Галено.

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