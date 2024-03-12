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Тороп: при фанатах приходит дополнительная сила. Главное, что ЦСКА выиграл всухую

Тороп: при фанатах приходит дополнительная сила. Главное, что ЦСКА выиграл всухую
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе своей команды над «Ростовом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0). Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«При фанатах какой-то порыв эмоций. У тебя приходит какая-то дополнительная сила. По ощущениям ребята бегут больше. На эмоциях ты играешь лучше.

Главное, что мы выиграли и сыграли на ноль. Все ребята сыграли отлично. У «Ростова» было очень мало моментов. Возможно, было много подступов, плюс они много прессинговали. Но во втором тайме получалось больше выходить в атаку и забивать голы.

Насчёт себя скажу, что всегда можно лучше. Как минимум, много брака ногами было. Надо всегда стремиться к лучшему и критиковать себя. Наверное, брак в игре ногами связан с прессингом «Ростова», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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