Тороп: при фанатах приходит дополнительная сила. Главное, что ЦСКА выиграл всухую

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о победе своей команды над «Ростовом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (2:0). Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

«При фанатах какой-то порыв эмоций. У тебя приходит какая-то дополнительная сила. По ощущениям ребята бегут больше. На эмоциях ты играешь лучше.

Главное, что мы выиграли и сыграли на ноль. Все ребята сыграли отлично. У «Ростова» было очень мало моментов. Возможно, было много подступов, плюс они много прессинговали. Но во втором тайме получалось больше выходить в атаку и забивать голы.

Насчёт себя скажу, что всегда можно лучше. Как минимум, много брака ногами было. Надо всегда стремиться к лучшему и критиковать себя. Наверное, брак в игре ногами связан с прессингом «Ростова», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.