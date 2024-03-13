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Кьеза возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии А, Лукаку и Меньян вошли в топ-10

Кьеза возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии А, Лукаку и Меньян вошли в топ-10
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил 18-летний итальянский вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.

Топ-10 самых подешевевших игроков Серии А:

1. Федерико Кьеза — € 40 млн (- € 10 млн), «Ювентус».

2. Доменико Берарди — € 12 млн (- € 8 млн), «Сассуоло».

3. Николо Казале — € 14 млн (- € 6 млн), «Лацио».

4-10. Мик Меньян — € 40 млн (- € 5 млн), «Милан».

4-10. Андре Замбо Ангисса — € 30 млн (- € 5 млн), «Наполи».

4-10. Станислав Лоботка — € 30 млн (- € 5 млн), «Наполи».

4-10. Ромелу Лукаку — € 30 млн (- € 5 млн), «Рома».

4-10. Пётр Зелиньски — € 25 млн (- € 5 млн), «Наполи».

4-10. Даити Камада — € 15 млн (- € 5 млн), «Лацио».

4-10. Булайе Диа — € 13 млн (- € 5 млн), «Салернитана».

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