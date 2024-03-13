Кьеза возглавил рейтинг самых подешевевших игроков Серии А, Лукаку и Меньян вошли в топ-10

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подешевевших футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил 18-летний итальянский вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза.
Топ-10 самых подешевевших игроков Серии А:
1. Федерико Кьеза — € 40 млн (- € 10 млн), «Ювентус».
2. Доменико Берарди — € 12 млн (- € 8 млн), «Сассуоло».
3. Николо Казале — € 14 млн (- € 6 млн), «Лацио».
4-10. Мик Меньян — € 40 млн (- € 5 млн), «Милан».
4-10. Андре Замбо Ангисса — € 30 млн (- € 5 млн), «Наполи».
4-10. Станислав Лоботка — € 30 млн (- € 5 млн), «Наполи».
4-10. Ромелу Лукаку — € 30 млн (- € 5 млн), «Рома».
4-10. Пётр Зелиньски — € 25 млн (- € 5 млн), «Наполи».
4-10. Даити Камада — € 15 млн (- € 5 млн), «Лацио».
4-10. Булайе Диа — € 13 млн (- € 5 млн), «Салернитана».
Фанаты «Ювентуса» протестуют против трансфера Лукаку: