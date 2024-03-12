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18-летний талант «Ювентуса» возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Серии А

18-летний талант «Ювентуса» возглавил рейтинг самых подорожавших игроков Серии А
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых подорожавших футболистов итальянской Серии А по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил 18-летний турецкий нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз.

Топ-10 самых подорожавших игроков Серии А:

1. Кенан Йылдыз — € 30 млн (+ € 20 млн), «Ювентус».

2. Риккардо Калафьори — € 25 млн (+ € 12 млн), «Болонья».

3-8. Алессандро Бастони — € 70 млн (+ € 10 млн), «Интер».

3-8. Бремер — € 60 млн (+ € 10 млн), «Ювентус».

3-8. Бенжамен Павар — € 50 млн (+ € 10 млн), «Интер».

3-8. Джошуа Зиркзее — € 40 млн (+ € 10 млн), «Болонья».

3-8. Андреа Камбьязо — € 25 млн (+ € 10 млн), «Ювентус».

3-8. Андреа Карбони — € 15 млн (+ € 10 млн), «Монца».

9. Алессандро Буонджорно — € 30 млн (+ € 8 млн), «Торино».

10. Деан Хёйсен — € 10 млн (+ € 7,5 млн), «Рома».

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