Тренер «Порту» Консейсау: Артета во время матча оскорбил мою семью на испанском языке

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау заявил, что наставник «Арсенала» Микель Артета оскорбил членов его семьи во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Артета подошёл к скамейке запасных во время игры и оскорбил мою семью по-испански. Я сказал ему, что человека, которого он оскорбил, больше нет в живых. Пусть он позаботится о тренировках своей команды, потому что у неё достаточно качеств играть намного лучше», — приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Порту». В основное время матча лондонский клуб обыграл соперника со счётом 1:0. По сумме двух матчей (1:1) встреча продолжилась в дополнительное время, в котором команды не смогли отметиться забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Арсенала» — 4:2.