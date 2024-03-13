Воспитанник «Зенита» Илья Зуев: мне предлагали перейти в «Вильярреал»

Защитник «Волгаря» Илья Зуев рассказал об интересе со стороны испанского «Вильярреала».

«Звали ли меня в Европу? Агенты предлагали различные варианты, в том числе «Вильярреал» — примерно в 2014 году. Не знаю, правда ли мной там интересовались. Всё закончилось на уровне разговоров», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс.

В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил одни гол.

После 22 туров «Волгарь» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге с 20 очками. Лидируют в чемпионате «Химки» (42 очка).