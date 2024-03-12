«Волгарь» — «Ахмат». Худшая команда Первой лиги угрожает Ромащенко

13 марта состоится матч Кубка России «Волгарь» – «Ахмат». Начало игры — в 15:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.62. Шансы астраханцев оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Волгарь» — «Ахмат» 13 марта 2024 года

Эксперты считают, что матч «Волгарь» – «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют астраханцы, сыграет коэффициент 1.77. Гол грозненцев доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Волгарь» — «Ахмат» (13.03.2024)

Закончились зимние каникулы российских клубов. Пришло время отдавать себя футболу полностью. Только на днях завершились матчи очередного тура РПЛ, а уже 13 марта состоится встреча 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в которой «Ахмат» будет играть с «Волгарём» на стадионе «Центральный». Начало игры – не ранее 15:30 мск.

Для астраханской команды очень важен Кубок России. Только в нём она может продемонстрировать все свои навыки и пройти настоящую проверку на прочность. Одно дело играть с равными соперниками в Первой лиге, а совсем другое, когда нужно выходить на поле в матчах с представителями РПЛ. Даже в случае поражения болельщики поймут и простят.

Они не могут понять другого – почему «Волгарь» находится на самом дне турнирной таблицы Первой лиги. Клуб преследуют неудачи, он пребывает в жутком состоянии и, похоже, планирует следующий сезон провести во Второй лиге. Но не будем торопить события, ведь время на исправление положения у астраханцев ещё есть.

Подопечные Сергея Павлова отстают на четыре очка от спасительной строчки. Да и игра у них перед зимней паузой выглядела порядочно. Даже сборы «Волгарь» начал неплохо, а потом дела вновь пошли под откос. Это признак нестабильности. Заканчивала команда контрольные матчи двумя поражениями и одной ничьей. Сезон возобновила ничейным результатом во встрече со «СКА-Хабаровск» (1:1) и уступила «Химкам» (0:2).

Красно-чёрные лидируют в Первой лиге, и ничего зазорного в поражении нет. Будет интересно посмотреть, как «Волгарь» проявит себя в игре с представителем РПЛ. Последние три встречи в Кубке России он выигрывал. «Ахмат» и сам по уши в проблемах. Он граничит с зоной переходных матчей, опережая ближайшего преследователя всего лишь на одно очко.

Мирослав Ромащенко всеми силами пытается исправить ситуацию, и предпосылки к этому действительно есть. Грозненцы неплохо провели сборы, одержав четыре победы в семи встречах и один раз сыграв вничью. Если бы не поражения в играх с «КАМАЗом» (0:2) и «Оренбургом» (1:2), их можно было бы даже похвалить.

Сезон «Ахмат» возобновил тоже не лучшим образом. Сначала он выиграл у своего основного конкурента в борьбе за выживание «Урала» (1:0). Помогли домашние трибуны. Они всегда считались важными в играх «зелёных». После этого, уже на выезде, подопечные Ромащенко уступили «Динамо» всухую со счётом 0:2. Если бы не удаление Евгения Харина, возможно, игру ещё можно было бы спасти.

Тренер поговорил с футболистом в подтрибунном помещении, но даст ли это толчок всей команде? В свою очередь, спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев утверждает, что у него нет никаких опасений по поводу результатов клуба. Быть может, астраханцы откроют ему глаза? Мы не будем выбирать победителя. «Волгарь» — загнанный в угол зверь. Ему некуда отступать. Мы считаем, что забьют обе команды – коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч «Волгарь» — «Ахмат» 13 марта 2024 года

Астраханский клуб способен больно укусить своего соперника. Он находится на дне таблицы Первой лиге, и от него не ждут угрозы. Команда уровня РПЛ и не собирается паниковать либо по-особенному настраиваться на аутсайдера. Не исключаем, что будут сделаны какие-то перестановки в стартовом составе. Именно в такие моменты и забивается тот самый гол, который потом приходится отыгрывать. Поэтому мы предлагаем ставку на «обе забьют».

Ставка: обе забьют за 2.08.