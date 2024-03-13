Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Армейцы выиграли со счётом 2:0. В составе ЦСКА отличились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. Гаич отметился результативной передачей.

«Безусловно, очень рады победе. «Ростов» — команда, которая любит использовать вратаря в игре. За счёт этого они создавали преимущество на флангах. Мы пытались играть более компактно, на перехвате. Получилось забить первый гол, потом мы ждали наших моментов для второго», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года.