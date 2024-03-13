Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России

Игрок ЦСКА Гаич прокомментировал победу над «Ростовом» в Кубке России
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом». Армейцы выиграли со счётом 2:0. В составе ЦСКА отличились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. Гаич отметился результативной передачей.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Безусловно, очень рады победе. «Ростов» — команда, которая любит использовать вратаря в игре. За счёт этого они создавали преимущество на флангах. Мы пытались играть более компактно, на перехвате. Получилось забить первый гол, потом мы ждали наших моментов для второго», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в первом матче в Ростове команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 29 ноября 2023 года.

Материалы по теме
ЦСКА убрал команду Карпина в Кубке. А сборная России осталась без основного защитника!
ЦСКА убрал команду Карпина в Кубке. А сборная России осталась без основного защитника!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android