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«Боруссия» Д — «ПСВ Эйндховен»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

«Боруссия» Д — «ПСВ Эйндховен»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть
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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и нидерландский «ПСВ Эйндховен». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 20 февраля. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем (Сербия). В составе «Боруссии» отличился Дониэлл Мален, за «ПСВ» забил Люк де Йонг с пенальти.

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