«Боруссия» Д — «ПСВ Эйндховен»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и нидерландский «ПСВ Эйндховен». Команды будут играть на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Начало игры — в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась 20 февраля. Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Срджаном Йовановичем (Сербия). В составе «Боруссии» отличился Дониэлл Мален, за «ПСВ» забил Люк де Йонг с пенальти.