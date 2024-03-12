Первый матч завершился ничьей, так что интрига максимальная.

Момент истины в Лиге чемпионов! «Барса» или Хвича — в 1/4 финала пройдёт кто-то один. LIVE

Всем привет! Лига чемпионов вернулась и вовсю радует нас матчами плей-офф. Сегодня, 12 марта, состоится ответная встреча «Барселоны» и «Наполи».

Первый матч, проходивший в Неаполе, завершился со счётом 1:1. Более чем логичный результат, учитывая проблемы команд. Первой в середине второго тайма тогда забила «Барса» (отличился Левандовски), но «Наполи» хватило 15 минут, чтобы сравнять — от поражения спас Осимхен.

Интересно, что и «Барса», и «Наполи» — чемпионы прошлого сезона в своих странах. Но теперь у команд большие проблемы, так что каждая из них в случае выхода в четвертьфинал сможет считать свой путь в турнире достаточно успешным.

Матч между «Барсой» и «Наполи» начнётся в 23:00 мск. Присоединяйтесь и следите за игрой вместе с нами!

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