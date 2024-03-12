Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Барселона — Наполи: прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, 12 марта 2024 года

Момент истины в Лиге чемпионов! «Барса» или Хвича — в 1/4 финала пройдёт кто-то один. LIVE
Георгий Илющенко
«Барселона» — «Наполи». Онлайн
Комментарии
Первый матч завершился ничьей, так что интрига максимальная.

Всем привет! Лига чемпионов вернулась и вовсю радует нас матчами плей-офф. Сегодня, 12 марта, состоится ответная встреча «Барселоны» и «Наполи».

Первый матч, проходивший в Неаполе, завершился со счётом 1:1. Более чем логичный результат, учитывая проблемы команд. Первой в середине второго тайма тогда забила «Барса» (отличился Левандовски), но «Наполи» хватило 15 минут, чтобы сравнять — от поражения спас Осимхен.

Интересно, что и «Барса», и «Наполи» — чемпионы прошлого сезона в своих странах. Но теперь у команд большие проблемы, так что каждая из них в случае выхода в четвертьфинал сможет считать свой путь в турнире достаточно успешным.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Барсой» и «Наполи» начнётся в 23:00 мск. Присоединяйтесь и следите за игрой вместе с нами!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android