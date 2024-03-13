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Главный тренер «Боруссии» Д Терзич поделился ожиданиями от ответного матча с ПСВ

Главный тренер «Боруссии» Д Терзич поделился ожиданиями от ответного матча с ПСВ
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Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским «ПСВ Эйндховен». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главное — это то, что к матчу мы подходим с позитивными мыслями. Мы получили на это право благодаря результату первой игры. Нас ждёт великолепный вечер с нашими болельщиками, и мы ждём этого с нетерпением.

На примере ПСВ можно видеть, чем силён нидерландский футбол. Среди прочего это всегда классные вингеры. У Донни Малена и Яна Матсена невероятные динамика и техника, они здорово действуют в условиях ограниченного пространства», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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