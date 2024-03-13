Главный тренер «Боруссии» Д Терзич поделился ожиданиями от ответного матча с ПСВ

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с нидерландским «ПСВ Эйндховен». Встреча состоится сегодня, 13 марта. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Главное — это то, что к матчу мы подходим с позитивными мыслями. Мы получили на это право благодаря результату первой игры. Нас ждёт великолепный вечер с нашими болельщиками, и мы ждём этого с нетерпением.

На примере ПСВ можно видеть, чем силён нидерландский футбол. Среди прочего это всегда классные вингеры. У Донни Малена и Яна Матсена невероятные динамика и техника, они здорово действуют в условиях ограниченного пространства», — приводит слова Терзича официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.