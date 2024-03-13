Игрок «Волгаря» Илья Зуев: в РПЛ играть проще, чем в Первой лиге

Защитник «Волгаря» Илья Зуев считает, что в Российской Премьер-Лиге играть проще, чем в Первой лиге.

«Я играл с командами РПЛ и знаю: против них намного легче, чем против представителей Первой лиги. В Премьер-Лиге слишком высока цена ошибки: любая оплошность, и тебя сразу накажут. В Первой лиге могут и простить, но в плане борьбы она гораздо суровее. В РПЛ нужно больше думать, и мне такой подход ближе», — рассказал Илья Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Напомним, Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил один гол.