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«Ну зачем...» Генич отреагировал на отставку Ивича из «Краснодара»

«Ну зачем...» Генич отреагировал на отставку Ивича из «Краснодара»
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич отреагировал на отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Генич сделал репост этой новости в своих соцсетях и написал: «Ну зачем...»

Напомним, Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Накануне в СМИ появилась информация, что Ивич может возглавить московский «Спартак».

После возобновления сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и на выезде проиграл «Ростову» (1:2). Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей.

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