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Ивич — лучший тренер в истории «Краснодара» по среднему набору очков за матч в РПЛ

Ивич — лучший тренер в истории «Краснодара» по среднему набору очков за матч в РПЛ
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Владимир Ивич является лучшим тренером в истории «Краснодара» по среднему набору очков за матч в Российской Премьер-Лиге. Под руководством серба «быки» набирали в среднем по 1,9 очка за игру. Об этом сообщает Opta Sports в своём телеграм-канале.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

Сегодня, 13 марта, футбольный клуб «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера команды. Ранее чёрно-зелёных возглавляли такие тренеры, как Александр Сторожук, Виктор Гончаренко, Мурад Мусаев, Игорь Шалимов, Олег Кононов, Славолюб Муслин, Сергей Ташуев, Сергей Вахрушев / Нурбий Хакунов (дуэтом) и Владимир Волчек.

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