Таранов: Галицкий непредсказуемый, поэтому новый тренер в «Краснодаре» будет неожиданным

Бывший футболист «Краснодара» Иван Таранов прокомментировал увольнение главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Новость об увольнении Ивича из «Краснодара» не стала неожиданностью. Когда команда ставит перед собой самые высокие задачи, но на протяжении нескольких игр с этим не справляется, то виноват в первую очередь тренер. Для Ивича это тоже не было сюрпризом, он понимал. Думаю, это закономерное решение. Когда в команде что-то идёт не так, надо менять тренера. Матч с «Химками» стал катализатором решения. У тренера должны быть аргументы, чтобы продолжать работать. Видимо, они не нашлись, как и оправдания.

Сейчас даже не могу сказать, какой тренер подошёл бы «Краснодару», кандидатов много. Насколько я знаю, Галицкий насколько непредсказуемый, поэтому сто процентов будет решение, которого не ждёт никто», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.