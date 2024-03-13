Погребняк: не думаю, что Абаскаль задержится в «Спартаке», потому что это уже беспредел

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался о положении Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

«Тяжело сказать, какое место займёт команда. Мало ли, сейчас придет новый тренер, а это всегда положительные эмоции и куча набранных очков. В СМИ фигурирует много кандидатов в «Спартак». Я не думаю, что Абаскаль задержится в клубе, потому что это уже беспредел. Где? Занимаемое место в чемпионате и количество набранных очков. Не думаю, что подобное устраивает болельщиков, руководство и игроков», — приводит слова Погребняка «Матч ТВ».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Абаскаля. Ему на замену рассматриваются сразу несколько кандидатур: Валерий Карпин из «Ростова», Артур Жорже из «Браги», Владимир Ивич и экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. «Спартак» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Уралом» на домашней арене.