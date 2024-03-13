Созин: в «Зените» после отставки Ивича выдохнули: «спасибо, дальше без «Краснодара»

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара».

«Логического объяснения отставки Ивича со стороны не видно. Может, внутри «Краснодара» это и зрело, и обсуждалось, – мы не знаем. Для болельщиков это необъяснимо, потому что ситуацию изнутри никто не видит.

Зато в «Зените» после отставки Ивича просто выдохнули: «спасибо, дальше без «Краснодара». В «Спартаке» скоро тоже будет вакханалия с тренером – они тоже отпадут.

Осталось два конкретных клуба в борьбе за золото – «Зенит» и «Динамо». И я не скажу, кто тут фаворит. И даже матч сегодня это не покажет. На дистанции, а не в конкретном матче «Динамо» может и не уступить», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.