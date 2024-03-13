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«Волгарь» — «Ахмат»: Олейников отличился на 28-й минуте

«Волгарь» — «Ахмат»: Олейников отличился на 28-й минуте
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В эти минуты проходит матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются астраханский «Волгарь» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Центральный» в Астрахани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Ахмат» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 15:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Перерыв
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Олейников – 28'    

На 28-й минуте счёт открыл нападающий «Ахмата» Иван Олейников.

Ранее «Ахмат» занял третье место в группе С, где соперниками были «Зенит», «Балтика» и «Крылья Советов». В 1/8 финала Пути регионов «Волгарь» обыграл «Акрон» со счётом 1:0.

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. «Волгарь» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 20 очков за 22 матча.

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