Ивич обратился к болельщикам «Краснодара» после своей отставки

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич обратился к болельщикам команды. Ранее сегодня стало известно об отставке сербского специалиста из южного клуба. Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — приводит слова Владимира Ивича «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.