«Самодурство!» Зарема Салихова прокомментировала увольнение Ивича из «Краснодара»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». По её мнению, увольнение Ивича — самодурство, а его возможное назначение в «Спартак» может стать ещё большим самодурством. Также Салихова высказалась о том, что у «Краснодара» нет никаких серьёзных достижений.

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Ещё большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак». Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей? Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь», – приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Владимир Ивич может возглавить ФК «Спартак».