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Геннадий Орлов: «Зениту» не стоит радоваться, что кому-то стало хуже. У него своя проблема

Геннадий Орлов: «Зениту» не стоит радоваться, что кому-то стало хуже. У него своя проблема
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о том, повысились ли шансы «Зенита» на чемпионство после увольнения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«Конкуренты «Зенита» — не только «Краснодар», но и «Динамо», ЦСКА. У каждой команды своя проблема. У «Зенита» это мотивация для игроков. Они уже настолько пресытились различными титулами, что неизвестно, хватит ли им на оставшиеся 10 туров мотивации. Это очень важный момент. Не стоит радоваться, что кому-то стало хуже. Надо самим поставить игру и побеждать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сегодня стало известно об отставке сербского специалиста из южного клуба. Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Фонбет Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

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