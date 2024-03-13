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Клопп высказался о предстоящем матче с пражской «Спартой» в Лиге Европы

Клопп высказался о предстоящем матче с пражской «Спартой» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящую встречу с чешским клубом «Спарта» Прага в 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы хотим показать лучший футбол. Именно так мы всегда определяем состав. В данный момент я не могу сказать вам, что бы я сделал, даже если бы захотел. Вчера у нас было несколько игроков, которым требовался дополнительный день. Посмотрим, как они будут чувствовать себя сегодня. Идея состава будет заключаться в том, чтобы провести лучший матч. Приходится игнорировать результат [первого матча]. Нам нужно сохранять ритм и продолжать идти вперед. Не думайте о следующей игре в воскресенье, даже если это будет «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Юргена Клоппа Liverpool Echo.

14 марта «Ливерпуль» снова встретится со «Спартой» Прага на стадионе «Энфилд» в 23:00 мск. Первый матч команд прошел 7 марта и закончился уверенной победой «красных» со счётом 5:1.

В АПЛ «Ливерпуль» занимает вторую строчку таблицы с 64 очками в 28 сыгранных матчах, уступая «Арсеналу» в разнице голов.

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