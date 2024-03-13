«Зенит» — «Динамо»: петербуржцы увеличили преимущество в счёте, Кассьера оформил дубль

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени.
В первой игре динамовцы добыли минимальную победу — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 13-й минуте «Зенит» вышел вперёд, голом отметился форвард Матео Кассьерра. Спустя ещё восемь минут колумбиец оформил дубль — 2:0.
Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».
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