Форвард «Арсенала» Рейсс Нелсон планирует покинуть клуб — Конур

Нападающий лондонского «Арсенала» Рейсс Нелсон хочет уйти из клуба. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

24-летний английский форвард планирует покинуть «канониров» в летнее трансферное окно, поскольку ему не хватает игрового времени.

В июле 2023 года Рейсс Нелсон заключил новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». Соглашение было рассчитано до лета 2027 года с возможностью продления ещё на год. В этом сезоне Нелсон провёл 23 матча, в которых забил один мяч и записал на свой счёт три голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 64 очками, набранными в 28 матчах. В следующем туре английской Премьер-лиги «канониры» встретятся с «Челси». Матч пройдёт 16 марта на стадионе «Эмирейтс».