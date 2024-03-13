Окружная прокуратура Амстердама опубликовала заявление об аресте Промеса

Окружная прокуратура Амстердама на своём официальном сайте опубликовала заявление об аресте в ОАЭ Квинси Промеса, не упоминая при этом его имени.

«После конструктивного сотрудничества властей Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведён на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины.

По сообщениям различных СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. Сейчас невозможно предоставить дополнительную информацию во избежание срыва текущего расследования.

«Красное уведомление» — это просьба к правоохранительным органам во всём мире найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска. Оно основано на ордере на арест или постановлении суда, выданном судебными властями запрашивающей страны. Страны-члены применяют свои собственные законы при принятии решения об аресте человека» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры Амстердама.