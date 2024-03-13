Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Окружная прокуратура Амстердама опубликовала заявление об аресте Промеса

Окружная прокуратура Амстердама опубликовала заявление об аресте Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Окружная прокуратура Амстердама на своём официальном сайте опубликовала заявление об аресте в ОАЭ Квинси Промеса, не упоминая при этом его имени.

«После конструктивного сотрудничества властей Объединённых Арабских Эмиратов и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведён на основании «красного уведомления», выпущенного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины.

По сообщениям различных СМИ, арестованный жил в роскошном отеле в Дубае. Однако он был взят под стражу благодаря усилиям властей обеих стран. Сейчас невозможно предоставить дополнительную информацию во избежание срыва текущего расследования.

«Красное уведомление» — это просьба к правоохранительным органам во всём мире найти и временно арестовать человека в ожидании экстрадиции, выдачи или аналогичного судебного иска. Оно основано на ордере на арест или постановлении суда, выданном судебными властями запрашивающей страны. Страны-члены применяют свои собственные законы при принятии решения об аресте человека» — сообщает пресс-служба окружной прокуратуры Амстердама.

Материалы по теме
Промес арестован в ОАЭ по требованию Нидерландов! Квинси близок к экстрадиции! LIVE
Live
Промес арестован в ОАЭ по требованию Нидерландов! Квинси близок к экстрадиции! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android