Семак: связка Нино и Эраковича выглядит предпочтительнее. Родригао хуже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие защитника Родригао в стартовом составе санкт-петербургского клуба на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:0).

«Родригао пока выглядит хуже. На сегодняшний день связка Нино и Эракович выглядит предпочтительнее.

Нам нужны все игроки, плотный календарь будет в апреле. Игроки, которые выходят сейчас, они смотрятся предпочтительнее на сегодняшний день. Кто-то держит стабильный уровень, кто-то сбавил. Нам нужны все. Матчей достаточно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зениту» удалось добыть уверенную победу со счётом 2:0. В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.