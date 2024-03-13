«Атлетико» — «Интер»: точный удар Гризманна позволил мадридцам сравнять счёт

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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Интер». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает поляк Шимон Марциняк. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 33-й минуте «Интер» смог открыть счёт, отличился левый защитник Федерико Димарко. Однако уже спустя две минуты форвард «матрасников» Антуан Гризманн восстановил равенство на табло — 1:1.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой «Интера» — 1:0. Эта игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Единственным голом отметился форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».