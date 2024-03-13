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Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Атлетико» — «Интер»: точный удар Гризманна позволил мадридцам сравнять счёт

«Атлетико» — «Интер»: точный удар Гризманна позволил мадридцам сравнять счёт
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В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Интер». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает поляк Шимон Марциняк. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'    

На 33-й минуте «Интер» смог открыть счёт, отличился левый защитник Федерико Димарко. Однако уже спустя две минуты форвард «матрасников» Антуан Гризманн восстановил равенство на табло — 1:1.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой «Интера» — 1:0. Эта игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Единственным голом отметился форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

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