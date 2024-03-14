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Атлетико — Интер Милан 2:1 (3:2 пенальти), как сыграли, победил Атлетико, результат матча Лиги чемпионов 14 марта

«Атлетико» обыграл «Интер» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Интер». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» и заверилась победой мадридского клуба со счётом 2:1 (3:2 — по пенальти).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

На 33-й минуте «Интер» смог открыть счёт, отличился левый защитник Федерико Димарко. Однако уже спустя две минуты форвард «матрасников» Антуан Гризманн восстановил равенство на табло. На 87-й минуте форвард Мемфис Депай помог «Атлетико» повести — 2:1. В дополнительное время голов забито не было. В серии пенальти победу одержал «Атлетико» со счётом 3:2.

В составе «Интера» пенальти забили Хакан Чалханоглу и Франческо Ачерби. У «Атлетико» свой 11-метровый точно исполнили Мемфис Депай, Родриго Рикельме и Анхель Корреа. С «точки» промахнулись Алексис Санчес, Дави Классен и Лаутаро Мартинес (все – «Интер») и Сауль Ньигес («Атлетико»). Голкипер «матрасников» Ян Облак отбил два пенальти в серии.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой «Интера» — 1:0. Эта игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Единственным голом отметился форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».

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