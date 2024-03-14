Симеоне не смог сдержать слёз после победы «Атлетико» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не смог сдержать слёз после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, на стадии 1/8 финала «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл «Интер» (2:1, 3:2 в серии пенальти). Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился минимальной победой «Интера» со счётом 1:0.

После этого матча определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», французский «ПСЖ», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд).

Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 мск.