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Симеоне не смог сдержать слёз после победы «Атлетико» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов

Симеоне не смог сдержать слёз после победы «Атлетико» в матче с «Интером» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не смог сдержать слёз после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
3 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Димарко – 33'     1:1 Гризманн – 35'     2:1 Депай – 87'    

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, на стадии 1/8 финала «Атлетико» в серии послематчевых пенальти обыграл «Интер» (2:1, 3:2 в серии пенальти). Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился минимальной победой «Интера» со счётом 1:0.

После этого матча определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ими стали испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», французский «ПСЖ», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд).

Жеребьёвка 1/4 финала турнира пройдёт в пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Начало мероприятия — в 15:00 мск.

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