«Атлетико» выдал лучший матч сезона, у «Интера» — драма. Есть все участники 1/4 финала ЛЧ!

Финалист прошлой Лиги чемпионов «Интер» вылетел уже в 1/8 финала. Команда Симоне Индзаги не удержала в Мадриде преимущество, добытое благодаря домашней победе над «Атлетико» со счётом 1:0. И проиграла по пенальти.

«Атлетико» поддавил с первых минут, чтобы быстрым голом отыграть преимущество «Интера». И это едва не случилось. Лино ловко разобрался один в один с де Вреем, но Зоммер опять напомнил миру, как же здорово угадал «Интер» с трансфером вратаря в летнее окно, – вытащил непростой мяч. Потом «Атлетико» часто атаковал штрафную «нерадзурри» забросами и кроссами. По статистике хозяева сделали в первом тайме 21 подачу с флангов, из которых четыре оказались точными. Команда Индзаги, для сравнения, – две.

Впрочем, «Интер» – одна из лучших команд Европы по умению разрушать прессинг и находить свободное пространство. «Нерадзурри» с их блестящими полузащитниками любой команде трудно прессинговать. Барелла движением в глубину поля разбивал давление со стороны «Атлетико», которое оказывали на защитников, прежде всего, Гризманн и Мората. Лидер Серии А организовал несколько опасных контрвыпадов.

На исходе трети матча команда Инздаги забила, но не просто убежав в быструю ответную атаку, а проведя абсолютно гениальную комбинацию с участием целой группы игроков. Хитрый розыгрыш запутал оборону «Атлетико», и оказавшийся слева Барелла вырезал передачу в центр штрафной на Димарко. Латераль, исполнивший в этом эпизоде роль центрфорварда, поразил ворота ударом в касание.

На тот момент «Атлетико» почти в четыре раза превосходил миланцев по статистике передач на чужой трети, хотя уступал по передачам на своей и средней третях. Эти цифры отражали то, как строили игру соперники. «Интер» много катал мяч сзади и комфортно чувствовал себя под давлением. Но ближе к перерыву этот комфорт ушёл, и команда Диего Симеоне действительно стала доминировать. Однажды центрбек Эрмосо по примеру коллеги Бастони успешно рванул вперёд – с его паса чуть не забил головой Мората. А гол «Интера» хозяева почти сразу отыграли. После кросса и выноса мяча Коке вернул его в штрафную, где Павар неловким движением сделал пас на… Гризманна. Вышло что-то из тренировки сборной Франции. Офсайда не было – форвард забил.

На первых минутах второго тайма «Атлетико» тоже максимально взвинтил скорости и увеличил процент владения мячом. На правом фланге атаки мадридцев Льоренте стал переигрывать Димарко. В одном эпизоде вообще так перекинул мяч через итальянца, словно играл против ребёнка, и выкатил его под удар набежавшему Гризманну. Никто не мешал Антуану свободно бить с 14-15 метров. Но в целом хорошо игравший француз на сей раз сплоховал – попал прямо в Зоммера. «Интер» пережил непростой отрезок и постарался поднять линии, чтобы отодвинуть игру подальше от своей штрафной.

После часа матча темп стал заметно падать. При этом сама игра не рвалась – было мало пауз. Команды Симеоне и Индзаги успешнее разрушали создаваемое друг другом, нежели атаковали. Но если «Интер» это более-менее устраивало, то «Атлетико» должен был забивать. Хотя форвардам «нерадзурри» Мартинесу и Тюраму не хватало мяча, они на 75-й минуте вдвоём организовали классный контрвыпад – против четвёрки противников. Капитан Лаутаро вырезал чудесный пас на партнёра в штрафную, а тот, к негодованию Индзаги, промахнулся из убойной позиции.

Интересно играли заменами тренеры в концовке тайма. Симеоне освежал фланги и нападение, выпуская по два человека. Индзаги тут же бросил в бой две пары игроков – тоже поменял латералей. Но ходы аргентинца сработали лучше. «Атлетико» при счёте 1:1 соорудил два голевых момента. Если в первом случае «Интер» спасла от пропущенного мяча штанга, то во втором Депай забил после блестящего паса Коке. Его соотечественник де Врей не помешал голландцу принять мяч и решить эпизод двумя касаниями. Более того, на 90+3-й минуте Рикельме простил подсевший «Интер» за очередную ошибку: послал мяч выше цели, и Симеоне, как подстреленный, свалился в своём красивом костюме на газон – лицом в землю! Ужасное разочарование для «Атлетико»…

Игра ушла в дополнительное время. Рикельме, несмотря на досадный промах, здорово вышел на замену и в первом овертайме создал ещё момент для Депая. У «Интера» же мог забить после углового Лаутаро. А Тюрам рисковал нарваться на удаление, схватив за пах Савича, но судьи пожалели форварда «нерадзурри». Во втором овертайме остроты было ещё меньше – матч докатился до серии пенальти.

Героем серии и главной звездой вечера стал голкипер «Атлетико» Облак. Словенец взял не самые простые удары в исполнении Санчеса и Классена. Последним ударом с «точки» Лаутаро отправил мяч на счастливые трибуны «Метрополитано».

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

– «Манчестер Сити» (Англия)

– «Арсенал» (Англия)

– «Боруссия» Д (Германия)

– «Бавария» (Германия)

– «Реал» (Испания)

– «ПСЖ» (Франция)

– «Барселона» (Испания)

– «Атлетико» (Испания)

Жеребьёвка состоится 15 марта.