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Юрист Князев: для Промеса единственный выход — возвращение в Нидерланды и тюрьма

Юрист Князев: для Промеса единственный выход — возвращение в Нидерланды и тюрьма
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Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес задержан в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Скорее всего, у Промеса будут судебные возможности на обжалование, но обычно такой запрос прокуратуры рано или поздно заканчивается выдачей. То, что Промеса задержали — свидетельство того, что в ОАЭ отнеслись серьёзно к запросу, который пришёл.

Для Промеса единственный выход – это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим. Поэтому, если случился арест Промеса по данному делу и произошёл запрос от нидерландской прокуратуры, то обязательно будет суд. А в конечном счёте вероятность, что Промеса выдадут, составляет до 99%», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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