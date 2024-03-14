Хвича Кварацхелия по успешным обводкам в матчах ЛЧ обогнал Мбаппе, Зане и Доку

Левый вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия на протяжении нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов 29 раз обвёл соперника. Грузинский футболист возглавил список лидеров по данному показателю, сообщает Opta.

В число наиболее обводящих игроков Лиги чемпионов — 2023/2024 вошли:

— Хвича Кварацхелия («Наполи») — 29;

— Лерой Зане («Бавария») — 28;

— Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 28;

— Жереми Доку («Манчестер Сити») — 28;

— Жоау Канселу («Барселона») — 24.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.