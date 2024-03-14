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Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России

Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Динамо» в Кубке России
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал победу команды Сергея Семака над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Думаю, у «Зенита» были реваншистские настроения по отношению к «Динамо» после вылета от них из Кубка России в прошлом году. Плюсом 50 тысяч на трибунах добавили ажиотажа и зрелищности. Класс «Зенита» сказался, и они провели вчера один из лучших матчей. Команда играла сердцем, я получил удовольствие от игры», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России со счётом 2:0 накануне, 13 марта. Матео Кассьерра оформил дубль в этой встрече, забив на 13-й и 21-й минутах. Предыдущий матч динамовцев и петербуржцев закончился минимальной победой бело-голубых – 1:0.

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