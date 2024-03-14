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Сёмин: «Зенит» сегодня на высочайшем уровне. Матч с «Динамо» был одним из лучших

Сёмин: «Зенит» сегодня на высочайшем уровне. Матч с «Динамо» был одним из лучших
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о победе «Зенита» над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Это был один из лучших матчей в нашем чемпионате. Игра была очень организованной с обеих сторон. Наверное, индивидуальные качества игроков «Зенита» позволили им победить. Уровень готовности «Зенита» на сегодняшний день очень высок.

Что касается прошлогоднего вылета «Зенита» от «Динамо» из Кубка, то здесь комплекс психологии. Наверное, Семак об этом говорил и сами игроки помнят. Но посмотрите — за такой короткий срок пришло много новых игроков. Семак максимально использовал долгий зимний период подготовки. «Зенит» сегодня на высочайшем уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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