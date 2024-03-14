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Таранов: Мусаев — лучшее решение для «Краснодара» на сегодняшний день

Таранов: Мусаев — лучшее решение для «Краснодара» на сегодняшний день
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Бывший защитник «Краснодара» Иван Таранов высказался о назначении на пост главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

«Мы все надеемся, что получится красивая история с возвращением Мусаева в «Краснодар». Но если взять Мусаева и состав, когда он впервые возглавил «Краснодар», где играли Каборе, Классон, Перейра во главе с Мартыновичем, то сегодня, мягко говоря, некоторым нужно давать отцовских подзатыльников, а из них уже делают лидеров команды. Из-за этого есть нестабильность в игре.

Если стоит цель выиграть чемпионат, то в этом году «Краснодару» будет очень тяжело, независимо от того, кто будет главным тренером. Я бы не говорил, что увольнение Ивича снизило шансы команды на чемпионство.

На сегодняшний день Мусаев — лучшее решение для «Краснодара». Наверняка Мурад Олегович соскучился по «Краснодару» и захочет с новыми силами добиться хороших результатов. Я желаю ему, штабу и ребятам удачи. Хочется, чтобы они добились той цели, к которой стремятся», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах.

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах». 10 января 2023 года специалист завершил обучение по программе «PRO-УЕФА».

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