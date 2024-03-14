Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузьмичёв: ответственность за ситуацию с Промесом лежит на руководстве клуба и тренерах

Кузьмичёв: ответственность за ситуацию с Промесом лежит на руководстве клуба и тренерах
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Для меня в этой ситуации всё очевидно. В прошлом году Промеса не взяли на сборы, осознавая все риски, всё, что может произойти. В этом году ситуация не поменялась, а ещё и усугубилась. Очевидно, что было бы разумно пожертвовать сборами, чтобы игрок остался в команде и продолжил приносить пользу. Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

Материалы по теме
«Для Промеса один выход — Нидерланды и тюрьма». У звезды «Спартака» всё плохо? LIVE
Live
«Для Промеса один выход — Нидерланды и тюрьма». У звезды «Спартака» всё плохо? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android