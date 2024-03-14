Кузьмичёв: ответственность за ситуацию с Промесом лежит на руководстве клуба и тренерах

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Для меня в этой ситуации всё очевидно. В прошлом году Промеса не взяли на сборы, осознавая все риски, всё, что может произойти. В этом году ситуация не поменялась, а ещё и усугубилась. Очевидно, что было бы разумно пожертвовать сборами, чтобы игрок остался в команде и продолжил приносить пользу. Вся ответственность за эту ситуацию лежит на руководстве клуба и тренерском штабе», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.