«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«СКА-Хабаровск»: Имамов, Мусалов, Кожемякин, Рукас, Покидышев, Подберёзкин, Коновалов, Симонян, Никитин А., Никитин К., Шарль.

«Сочи»: Рудаков, Чистяков, Литвинов, Маргасов, Аттийят-аллах, Ангбан, Кравцов, Бурмистров, Силвейра, Крамарич, Гуарирапа.

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.