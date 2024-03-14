КДК РФС дисквалифицировал Харина на три матча за оскорбительное поведение

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что футболист грозненского «Ахмата» Евгений Харин будет дисквалифицирован за неподобающее поведение в матче и оскорбление в адрес официальных лиц. Дисквалификация Евгения Харина будет рассчитана на три матча (один из них — условно).

«Мы рассмотрели материалы СМИ о возможном нарушении Харина после удаления. Он произнёс слова в адрес официальных лиц матча. Речь идёт об оскорбительном поведении.

КДК вынес решение: дисквалифицировать Харина на три матча РПЛ, один из которых условный, а один — автоматическая дисквалификация. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.