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КДК РФС дисквалифицировал Харина на три матча за оскорбительное поведение

КДК РФС дисквалифицировал Харина на три матча за оскорбительное поведение
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что футболист грозненского «Ахмата» Евгений Харин будет дисквалифицирован за неподобающее поведение в матче и оскорбление в адрес официальных лиц. Дисквалификация Евгения Харина будет рассчитана на три матча (один из них — условно).

«Мы рассмотрели материалы СМИ о возможном нарушении Харина после удаления. Он произнёс слова в адрес официальных лиц матча. Речь идёт об оскорбительном поведении.

КДК вынес решение: дисквалифицировать Харина на три матча РПЛ, один из которых условный, а один — автоматическая дисквалификация. Испытательный срок — один год», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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