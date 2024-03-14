«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: гости вышли вперёд благодаря голу Гуарирапы

В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Игра началась в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сочинцы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы — 1:0.
Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.
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