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«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: гости вышли вперёд благодаря голу Гуарирапы

«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: гости вышли вперёд благодаря голу Гуарирапы
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В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Игра началась в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
14 марта 2024, четверг. 15:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2-й тайм
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Гуарирапа – 23'    

Сочинцы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы — 1:0.

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.

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